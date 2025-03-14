Mein dunkles Geheimnis
Folge 7: Mama - Spurlos verschwunden
24 Min.Ab 12
Als Kira (28) nach einem Jahr Auszeit in den USA früher als erwartet nach Hause kommt, will sie nur noch eins: Ihre geliebte Mama Lori (45) in die Arme schließen. Doch statt Wiedersehensfreude erwartet Kira ein Chaos. Der Garten ist verwüstet und Stiefvater Paul (50) verhält sich mehr als merkwürdig. Was hat Paul zu verbergen? Und warum ist Mama Lori plötzlich spurlos verschwunden?
