Mein dunkles Geheimnis

Mutterliebe

SAT.1Staffel 5Folge 47
Mutterliebe

Folge 47: Mutterliebe

22 Min.Ab 12

Nadine hat vor zwei Monaten die süße Emily zur Welt gebracht. Die 24-Jährige kommt aus schwierigen Verhältnissen, doch glücklicherweise bietet ihre Frauenärztin Julia an, mit ihrer Tochter bei ihr und ihrem Mann Sven zu wohnen. Die junge Mutter merkt jedoch schnell, dass Julia sich überfürsorglich um Emily kümmert, möchte aber nicht unhöflich sein und versucht sich mit der Situation zu arrangieren. Irgendwas stimmt nicht und die 24-Jährige fühlt sich zunehmend unwohl in dem Haus.

SAT.1
