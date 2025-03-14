Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nina (36) und Ralf (39) kommen aus einem gemeinsamen Liebesurlaub. Doch zu Hause wartet eine böse Überraschung auf die beiden! In der Badewanne liegt die 31-jährige Dunja aus Russland und präsentiert dem Paar ihren Babybauch. Scheinbar ist sie von Ralf schwanger. Der 39-Jährige war tatsächlich wegen einer Geschäftsreise in St. Petersburg und kann sich an einen "wodkareichen" Abend nicht mehr so richtig erinnern. Ist in seinem Alkoholrausch etwa dieses Kind entstanden?

