Mein dunkles Geheimnis
Folge 56: Besessen
24 Min.Ab 12
Kai (30) wurde von seinem Chef zum Abteilungsleiter befördert. Seine Kollegin Katja (40) ist davon alles andere als begeistert, schließlich ist sie bereits seit zehn Jahren in der Werbeagentur beschäftigt. Doch Kais Erfolg hält nicht lange an, denn bei einem wichtigen Kundentermin passiert ihm ein großer Fauxpas - statt seiner Präsentation läuft plötzlich ein Pornofilm auf der Leinwand. Versucht Katja ihn etwa absichtlich zu schaden?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1