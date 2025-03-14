Zum Inhalt springenBarrierefrei
Superheld

SAT.1Staffel 5Folge 59
Folge 59: Superheld

22 Min.Ab 12

Sabine (44) konnte ihrem Sohn Marvin (16) bislang immer vertrauen, doch auf einmal muss sie sich große Sorgen machen. Der 16-Jährige kommt mit blauen Flecken nach Hause und wirkt verändert. Wurde er etwa verprügelt? Hat sein Vater etwas mit den Verletzungen zu tun? Oder ist er etwa auf die schiefe Bahn geraten? Sabine glaubt, dass ihr Sohn sich in großer Gefahr befindet und will ihm um jeden Preis helfen. Doch dann macht sie eine schreckliche Entdeckung.

SAT.1
