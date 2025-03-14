Mein dunkles Geheimnis
Folge 62: Sperma-Alarm!
23 Min.Ab 12
Oma Trude (63) fällt aus allen Wolken, als eine Ex-Freundin ihres Enkels Chris Kevin (16) ihren Nachwuchs präsentiert. Ohne es zu wissen, ist Trude plötzlich Uroma! Chris Kevin kümmert sich nicht um sein Baby Diego. Das soll sich mit Hilfe von Oma Trude jetzt ändern. Doch Chris Kevin hat noch mehr Überraschungen auf Lager. Trude trifft fast der Schlag als ein zweites Mädchen mit Nachwuchs ihres Enkels auftaucht. Auf was muss sich die Uroma noch gefasst machen?
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1