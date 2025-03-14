Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 77
24 Min.Ab 12

Nach einem Autounfall verliert Xenia ihr Gedächtnis. Weder ihr Mann Sören, noch ihre beste Freundin Jennifer wollen der 34-Jährigen helfen, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern. Xenia weiß nicht, wem sie noch vertrauen kann! Völlig verunsichert begibt sie sich gemeinsam mit Unfallverursacher Alex selbst auf Spurensuche. Wer spielt ein falsches Spiel mit Xenia und nutzt ihren Gedächtnisverlust aus?

