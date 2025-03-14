Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 78
23 Min.Ab 12

Als die zweifache Mutter Natalie aus einem Kurzurlaub zurückkommt, ist ihr Mann Rolf spurlos verschwunden! Gemeinsam mit ihrer Freundin Helena begibt sie sich auf eine verzweifelte Suche. Alles deutet darauf hin, dass der Versicherungsmakler eine Affäre mit seiner Sekräterin Serena hat. Doch als die Freundinnen Serena in einem Hotelzimmer überraschen, trauen sie ihren Augen nicht! Ist Rolf wirklich ein mieser Fremdgänger oder steckt etwas anderes hinter seinem Verschwinden?

