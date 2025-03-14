Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Verliebt in einen Entführer

SAT.1Staffel 5Folge 89
Verliebt in einen Entführer

Verliebt in einen EntführerJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 89: Verliebt in einen Entführer

24 Min.Ab 12

Die 37-jährige Jessica wird von einem maskierten Mann in einen Transporter gezerrt und entführt. Vater Reinhold bangt um das Leben seines einzigen Kindes und ist sofort bereit, 50.000 Euro Lösegeld für seine Tochter zu bezahlen. Doch dann kommen sich Jessica und ihr Entführer näher und die Unternehmertochter findet heraus, warum sich Heiko an ihrer Familie rächen will.

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

