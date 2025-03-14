Mein dunkles Geheimnis
Folge 89: Verliebt in einen Entführer
24 Min.Ab 12
Die 37-jährige Jessica wird von einem maskierten Mann in einen Transporter gezerrt und entführt. Vater Reinhold bangt um das Leben seines einzigen Kindes und ist sofort bereit, 50.000 Euro Lösegeld für seine Tochter zu bezahlen. Doch dann kommen sich Jessica und ihr Entführer näher und die Unternehmertochter findet heraus, warum sich Heiko an ihrer Familie rächen will.
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1