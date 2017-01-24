Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 24.01.2017: Ashley
45 Min.Folge vom 24.01.2017Ab 12
Ashley aus Kerens, Texas, bringt fast 330 Kilo auf die Waage und ist körperlich so eingeschränkt, dass sich ihr 5-jähriger Sohn täglich um sie kümmern muss. Die Gewichtsprobleme der 26-Jährigen begannen schon im Kindesalter, als sie von ihrem Babysitter sexuell missbraucht wurde. Essen bedeutete für sie Trost und Sicherheit, so dass das Mädchen in der Highschool schon 160 Kilo wog. Nach der Geburt ihres Sohnes waren es 260 Kilo. Ashley schämte sich so für ihre Fettleibigkeit, dass sie das Haus kaum noch verließ und immer dicker wurde. Inzwischen ist ihr Gewicht lebensbedrohlich. Wenn Ashley nicht schleunigst abnimmt, wird ihr Kind bald die Mutter verlieren.
