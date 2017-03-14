Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 14.03.2017: Lupe - Teil 1
43 Min.Folge vom 14.03.2017Ab 16
Lupe Samono aus San Bernardino, Kalifornien, bringt über 270 Kilo auf die Waage und ist nicht mehr fähig, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die 40-Jährige ist ans Bett gefesselt, ohne die Rundum-Betreuung ihres Ehemannes hilflos und fühlt sich vollkommen wertlos. Als Lupe fünf Jahre alt war, wurde sie von ihren Eltern verlassen. Um den Schmerz zu überwinden, fing das Mädchen an, sich mit Essen vollzustopfen, und aus dem pummeligen Kind wurde ein Teenager mit extremem Übergewicht: Im Alter von 15 wog sie fast 230 Kilo. Mit 28 Jahren bekam sie Nierenversagen. Wird es Lupe schaffen, so viel abzunehmen, dass ihr Leben wieder lebenswert wird?
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.