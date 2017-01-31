Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 31.01.2017: Chad
45 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 12
Chad Dean aus Hagerstown, Maryland, war schon in der Schule immer das dickste Kind. Was keiner ahnte: Chad fühlte sich stets als Sonderling. Essen spendete ihm Trost und so nahm er weiter zu. Mit 40 Jahren wiegt Chad heute über 300 Kilo. Die Fettsucht kostete ihn den Job. Seine Ehefrau Ayesha musste sich wieder Arbeit suchen. Dazu managt sie den Haushalt und kümmert sich um die beiden Kinder, da Chad im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr aus dem Sessel kommt. Krankhaft fettleibig und mit dem Gefühl, nur noch eine Last für seine Liebsten zu sein, ist Chad am absoluten Tiefpunkt angekommen. Die letzte Hoffnung seine Familie zu retten, ist ein Arzt in Houston.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.