Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 21.03.2017: Lupe - Teil 2
44 Min.Folge vom 21.03.2017Ab 12
Lupe Samonos Gewicht von über 270 Kilo gleicht einem Todesurteil. Wenn die 40-Jährige nicht schleunigst abnimmt, um sich dann einer Magenbypass-OP zu unterziehen, ist ihre Lebenserwartung gering. Deshalb reist sie nach Houston, Texas, um sich von Dr. Nowzaradan behandeln zu lassen. Unter der Aufsicht des Experten verliert Lupe 52 Kilo im Krankenhaus. Doch sie muss zuhause weitere 40 Kilo abspecken, wenn sie die OP wirklich will. Zusammen mit Ehemann Gilbert stellt sie einen gesunden Ernährungsplan ohne Fastfood und Süßigkeiten auf. Doch die Beziehung bekommt einen tiefen Riss, als Lupe entdeckt, dass ihr Mann online mit anderen Frauen flirtet.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.