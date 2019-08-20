Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 20.08.2019: Destinee
89 Min.Folge vom 20.08.2019Ab 12
Destinee LaShaee aus Pineville, Louisiana, wurde als „Matthew” geboren und lebte als Mann, bis sie 22 war. Ihre Kindheit war von Anfang an chaotisch, weil ihre Mom erst 16 war und einfach zu jung, um Mutter zu sein. Der alleinerziehende Teenager geriet auf die falsche Bahn und verlor das Sorgerecht. Um den Trennungsschmerz auszublenden, stopfte Destinee sich mit Essen voll, wog mit 12 Jahren schon 100 Kilo, mit 15 waren es über 160, und nach ihrem Outing als Transsexuelle nahm sie weiter rapide zu. Inzwischen ist Destinee 27 Jahre alt und bringt 303 Kilo auf die Waage. Sie weiß, dass das Essen sie umbringen wird, findet aber keinen Weg aus dem Teufelskreis.
