Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 29.10.2019: Angela
89 Min.Folge vom 29.10.2019Ab 12
Angela Gutierrez aus Ross in Ohio hat Kleidergröße 9XL und kann sich kaum bewegen. Die 44-Jährige wohnt zusammen mit Sohn und Nichte, ist aber nicht in der Lage, sich um die Kids zu kümmern. Sie muss rund um die Uhr mit Sauerstoff versorgt werden, kann es aber trotzdem nicht lassen, ständig Fastfood zu essen. Schon als Kind war Angela sehr dick, kompensierte das schlechte Verhältnis zu ihrer Mutter mit Süßigkeiten und nahm weiter zu, bis sie mit 35 Jahren 180 Kilo auf die Waage brachte. Inzwischen sind es 276 Kilo, und Angela weiß, dass sie ihr Todesurteil unterschreibt, wenn sie nicht sofort abnimmt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.