Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 22.10.2019: Annjeanette
89 Min.Folge vom 22.10.2019Ab 12
Annjeanette Whaley aus Hillsboro, Oregon, kommt morgens nur unter großen Schmerzen aus dem Bett. Der Körper der 30-Jährigen steht kurz vor dem Kollaps. Sie kann nicht mehr alleine gehen oder duschen und ist ständig auf die Hilfe ihrer Partnerin angewiesen. Annjeanette hatte eine schlimme Kindheit und litt unter ihrer heroinsüchtigen Mutter, die unter Drogeneinfluss bösartig war. Deshalb tröstete sich das Mädchen mit Essen und brachte mit zehn Jahren schon 120 Kilo auf die Waage. Inzwischen sind es 308 Kilo, die die junge Frau völlig immobil machen, und Annjeanette weiß, dass die Uhr tickt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.