Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 05.11.2019: Lashanta
89 Min.Folge vom 05.11.2019Ab 12
Lashanta White aus Kenner, Louisiana, hat vier Kinder von unterschiedlichen Vätern und ist wegen ihres immensen Gewichts ans Bett gefesselt. Trotzdem will die 39-Jährige den ganzen Tag nur essen. Als kleines Mädchen wurde Lashanta vernachlässigt und stopfte sich mit Süßigkeiten voll, um etwas Geborgenheit zu finden. Mit 14 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, mit 17 das zweite, darauf folgten zwei weitere, doch alle Väter machten sich aus dem Staub. Mit 35 wiegt die Single-Mom 270 Kilo und muss an Krücken gehen. Inzwischen sind es 300 Kilo - und Dr. Now hat Lashanta ein Ultimatum gesetzt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.