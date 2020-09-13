Französische Klassiker in der "Bestenheider Stuben", WertheimJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.09.2020: Französische Klassiker in der "Bestenheider Stuben", Wertheim
44 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 6
Heute geht es nach Wertheim in das Lokal "Bestenheider Stuben". Küchenchef und Inhaber Otto Hoh (59) zaubert in elegantem Ambiente Klassiker aus der französischen Küche. Kann er die Gaumen des Profis und der Mitstreiter mit seiner gastronomischen Philosophie erobern?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen