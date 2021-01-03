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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Rheinpromenade", Breisach

Kabel EinsFolge vom 03.01.2021
"Rheinpromenade", Breisach

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.01.2021: "Rheinpromenade", Breisach

44 Min.Folge vom 03.01.2021Ab 6

Direkt am Rhein an der französischen Grenze befindet sich das Restaurant "Rheinpromenade" in Breisach. Der junge Koch und Inhaber Felix Gerber (24) bekocht hier seine Gäste mit einer Mischung aus Badischer und Französischer Küche. Hier gibt es ausschließlich frische Küche, sogar seinen eigenen Kräutergarten hat Felix. Ob er mit seinem Konzept auch beim Profikoch Mike Süsser und seinen vier Kontrahenten landen kann?

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