"Restaurant Elder", Gau-AlgesheimJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.12.2020: "Restaurant Elder", Gau-Algesheim
44 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 6
Zusammen mit seiner Frau betreibt Martin Holler (37) das kleine "Restaurant Elder" in Gau-Algesheim. Hier gibt es eine moderne deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen. Alles regional und frisch. Der gelernte Koch sagt: "Ich kreiere hier Gerichte, die sich zuhause nicht jeder machen würde!". Holt er sich damit zur Wochenmitte auch den Wochensieg?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen