Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Stiegl-Brauwelt", Salzburg

Kabel Eins
"Stiegl-Brauwelt", Salzburg

"Stiegl-Brauwelt", SalzburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Stiegl-Brauwelt", Salzburg

44 Min.Ab 6

Ein zünftiges "Griaß di!" zum letzten Tag in Salzburg. Was wäre eine Woche in Österreich ohne die klassische, typische Küche des Landes? Mit genau dieser möchte Gastronom Christian Silmbroth in seiner "Stiegl-Brauwelt" den Wochensieg absahnen. Und wer könnte diese besser beurteilen als die vier Landsmänner- und frauen und Wahlösterreicher Mike Süsser?

