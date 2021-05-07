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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Forstfrieden", Detmold

Kabel EinsFolge vom 07.05.2021
"Forstfrieden", Detmold

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.05.2021: "Forstfrieden", Detmold

44 Min.Folge vom 07.05.2021Ab 6

Finale im Teutoburger Wald. In der Nähe von Detmold befindet sich das Lokal "Forstfrieden". Küchenchef und Geschäftsinhaber Marko Werner (52) lädt Mike Süsser zum Wochenfinale ins sein Restaurant ein. Der Gastgeber ist voller Elan und will die Geschmäcker der Kollegen am großen Finaltag vollends entzücken.

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