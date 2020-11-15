"Troll's Brauhaus", MedebachJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.11.2020: "Troll's Brauhaus", Medebach
44 Min.Folge vom 15.11.2020Ab 6
Startschuss zum gastronomischen Wettstreit im Sauerland. "Trolls Brauhaus" ist der erste Stop für unseren Profi Mike Süsser. Andre Ricken (34) empfängt die Mitstreiter in seinem modernen Brauhaus. Serviert wird hier eine Mischung aus feiner und deftiger Küche, von Haxe über Rinderfilet bis zu selbstgebrautem Bier. Kann Andre bei den Mitstreitern und Mike mit moderner Brauhausküche punkten und reicht es für den goldenen Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen