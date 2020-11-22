"Alter Porthhof", Lüneburger HeideJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.11.2020: "Alter Porthhof", Lüneburger Heide
44 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6
Seit 2015 ist der "Alte Porthhof" in der Hand der zwei Brüder Benjamin (36) und Sebastian Behr (33). Die beiden übernahmen den traditionsreichen Landgasthof ihrer Eltern und bieten hier klassische Gerichte mit "Pfiff" an. Die Aufteilung ist klar: Sebastian in der Küche und Benjamin als Gastgeber im Service. Der Kampf um den goldenen Teller geht weiter.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen