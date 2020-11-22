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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Alter Porthhof", Lüneburger Heide

Kabel EinsFolge vom 22.11.2020
"Alter Porthhof", Lüneburger Heide

"Alter Porthhof", Lüneburger HeideJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.11.2020: "Alter Porthhof", Lüneburger Heide

44 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6

Seit 2015 ist der "Alte Porthhof" in der Hand der zwei Brüder Benjamin (36) und Sebastian Behr (33). Die beiden übernahmen den traditionsreichen Landgasthof ihrer Eltern und bieten hier klassische Gerichte mit "Pfiff" an. Die Aufteilung ist klar: Sebastian in der Küche und Benjamin als Gastgeber im Service. Der Kampf um den goldenen Teller geht weiter.

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