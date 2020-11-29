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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"HENRII" , Bamberg

Kabel EinsFolge vom 29.11.2020
"HENRII" , Bamberg

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.11.2020: "HENRII" , Bamberg

44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6

Wochenstart zum gastronomischen Wettstreit in Oberfranken. Das "Henrii" ist der erste Stop für Profi Christian Lohse. Andreas Pickel (31) empfängt ihn und die Mitstreiter in seiner modernen Gastronomie. Serviert wird hier gehobene internationale Küche und die angeblich "beste Pasta der Stadt". Kann Andreas überzeugen?

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