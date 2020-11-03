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Fränkische Küche in der "Salzstube", Bad Staffelstein

Kabel EinsFolge vom 03.11.2020
Fränkische Küche in der "Salzstube", Bad Staffelstein

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Folge vom 03.11.2020: Fränkische Küche in der "Salzstube", Bad Staffelstein

44 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 6

Heute geht es weiter in den schönen Kurort Bad Staffelstein in die "Salzstube". Gastgeber Piotr Mejsner (52), oder auch Peter genannt, bietet hier seinen Gästen fränkische Speisen. Sein Koch scheut aber auch keine Experimente europäischer Gerichte. Reicht es für den goldenen Teller?

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