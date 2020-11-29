"Salzstube", Bad StaffelsteinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.11.2020: "Salzstube", Bad Staffelstein
44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6
Heute geht es weiter in den schönen Kurort Bad Staffelstein in die "Salzstube". Gastgeber Piotr Mejsner (52), oder auch Peter genannt, bietet hier seinen Gästen fränkische Speisen. Sein Koch scheut aber auch keine Experimente europäischer Gerichte. Reicht es für den goldenen Teller?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-19: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen