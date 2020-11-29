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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"BOOTSHAUS im Hain", Bamberg

Kabel EinsFolge vom 29.11.2020
"BOOTSHAUS im Hain", Bamberg

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.11.2020: "BOOTSHAUS im Hain", Bamberg

44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6

Endspurt am vierten Tag im schönen Oberfranken. Heute wird Christian Lohse von Melanie Wulkesch (38) begrüßt. Die Powerfrau bringt Expertise aus 20 Jahren in der Gastronomie mit. Hier kann man einen wunderbar idyllischen Biergarten und einen Mix aus traditionell fränkischer und mediterraner Küche direkt an der Regnitz genießen.

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