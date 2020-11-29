"BOOTSHAUS im Hain", BambergJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.11.2020: "BOOTSHAUS im Hain", Bamberg
44 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6
Endspurt am vierten Tag im schönen Oberfranken. Heute wird Christian Lohse von Melanie Wulkesch (38) begrüßt. Die Powerfrau bringt Expertise aus 20 Jahren in der Gastronomie mit. Hier kann man einen wunderbar idyllischen Biergarten und einen Mix aus traditionell fränkischer und mediterraner Küche direkt an der Regnitz genießen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen