"Brechts Steakhaus" - Fleisch Eldorado mit bunter Tellersprache

Kabel EinsFolge vom 31.01.2020
Folge vom 31.01.2020: "Brechts Steakhaus" - Fleisch Eldorado mit bunter Tellersprache

44 Min.Folge vom 31.01.2020Ab 6

Nur wenige Meter von Bertolt Brechts alter Wirkungsstätte, dem Berliner Ensemble, findet heute das Finale beim sympathischen Gastgeber und Koch Christoph statt. Im "Brechts Steakhaus" dreht sich alles um spitzenmäßiges Gourmetfleisch. Christoph legt besonderen Wert auf diverse Fleischreifungsverfahren und will sich damit den Wochensieg sichern.

