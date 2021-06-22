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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Vineria", Nürnberg

Kabel EinsFolge vom 22.06.2021
"Vineria", Nürnberg

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.06.2021: "Vineria", Nürnberg

44 Min.Folge vom 22.06.2021Ab 6

Am Dienstag lädt Inhaber Peter G. Rock (58) in seine "Vineria" ein. Wie der Name des Lokals schon vermuten lässt, stehen Weine aus aller Welt im Mittelpunkt. Gäste können aus rund 800 Flaschenweinen und 60 offenen wählen. Abgerundet wird das Konzept durch Köstlichkeiten aus dem Mittelmeerraum und Rindern aus eigener Zucht. Beste Voraussetzungen für den Wochensieg!

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