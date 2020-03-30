Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 30.03.2020
44 Min.Folge vom 30.03.2020Ab 6

Diese Woche geht es für Mike Süsser nach Hannover. Gastgeber und gelernter Koch Sebastian "Basti" Fried gibt gemeinsam mit Koch Tobias alles für den perfekten Burger. 08/15 Fleisch und Brötchen kommen ihm nicht auf den Teller. Ist das "KUHnst" auf dem Teller oder kann das weg? Kann Basti mit seinem besonderen Burger-Konzept bei der Konkurrenz punkten? Eine spannende Woche beginnt!

