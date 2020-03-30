Im "KUHnstwerk" wird Slow Food anstatt Fast Food serviertJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.03.2020: Im "KUHnstwerk" wird Slow Food anstatt Fast Food serviert
Diese Woche geht es für Mike Süsser nach Hannover. Gastgeber und gelernter Koch Sebastian "Basti" Fried gibt gemeinsam mit Koch Tobias alles für den perfekten Burger. 08/15 Fleisch und Brötchen kommen ihm nicht auf den Teller. Ist das "KUHnst" auf dem Teller oder kann das weg? Kann Basti mit seinem besonderen Burger-Konzept bei der Konkurrenz punkten? Eine spannende Woche beginnt!
