Alles, was das indische Herz begehrt im Lokal "Guru"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.03.2020: Alles, was das indische Herz begehrt im Lokal "Guru"
44 Min.Folge vom 31.03.2020Ab 6
"Neue indische Zeiten" verspricht Gastgeber Gurcharn unserem Profi in seinem Lokal "Guru Hannover". Er möchte seinen Gästen neue Interpretationen der indischen Küche bieten. Sein Konzept: Traditionelle indische Küche mit einem mediterranen Einfluss. Gurcharn, der selbst auch Guru genannt wird, möchte mit seinem Konzept überzeugen und beweisen, dass er das Potential für den Wochensieg hat. Ob das den Ansprüchen seiner Mitstreiter genügt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins