Im "Clubhaus Sportfreunde" soll es schmecken wie ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.01.2020: Im "Clubhaus Sportfreunde" soll es schmecken wie Zuhause
44 Min.Folge vom 15.01.2020Ab 6
Katrin Speth und ihr Ehemann betreiben seit 10 Jahren das "Clubhaus Sportfreunde". Sie servieren gutbürgerliche, deutsche Küche, wie von Oma gekocht. Was wohl die Konkurrenten von ihrem Konzept halten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins