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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant der Kulturen", Emmendingen

Kabel EinsFolge vom 29.01.2021
"Restaurant der Kulturen", Emmendingen

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.01.2021: "Restaurant der Kulturen", Emmendingen

44 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 6

Das Finale findet heute im "Restaurant der Kulturen" bei Kim Weihrauch (28) in Emmendingen statt. Die sympathische Kim wartet mit einer Mischung aus asiatischer und deutscher Küche auf. Können die geschmacklichen Verbindungen der verschiedenen Kulturen Mike Süsser überzeugen?

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