Küchenmeister Stefan Schwedt begrüßt im "Gutsschänke Hühnerhof"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.08.2020: Küchenmeister Stefan Schwedt begrüßt im "Gutsschänke Hühnerhof"
44 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 6
Weiter geht es in der "Gutsschänke Hühnerhof". Hier begrüßt der ehemalige Handballprofi und Küchenmeister Stefan Schwedt (58) seine vier Mitstreiter und Christian Lohse in seinem urigen Lokal. Mit bodenständiger Küche - und laut ihm dem "mit Abstand besten Hähnchen" - wird hier um den "Goldenen Teller" gekämpft. Kann Stefan auf ganzer Linie überzeugen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
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