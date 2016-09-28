Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Lamm

Kabel Eins Folge vom 28.09.2016
Heute: Lamm

Heute: LammJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 28.09.2016: Heute: Lamm

45 Min. Ab 6

Mild und zart mit besonderem Aroma: Mike Süsser sucht das beste Lammgericht in Frankfurt. Almaz aus dem "African Queen", Federico vom "Hans Hendrix" und Giuseppe, Besitzer vom "Ristorante Balducci", zeigen, was sie können. Wer hat am Ende die Nase vorn und kann sich den goldenen Siegerteller sichern?

