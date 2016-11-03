Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 03.11.2016
Folge vom 03.11.2016: Nordafrikanisch, traditionell & auf Rädern: Wer gewinnt die Eintopfschlacht?

45 Min. Folge vom 03.11.2016

Fernsehkoch Mike Süsser sucht in Düsseldorf nach dem leckersten Eintopf der Stadt. Es treten gegeneinander an: Die nordafrikanische Variante im „Casa Gustosa“, der deftige Steckrübeneintopf des Traditionslokals „Brauerei Zum Schiffchen“ und eine Küche mal ganz anders: „Die Suppenkaspers“ mit ihrem hausgemachten Gulasch.

