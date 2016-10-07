Drei Lokale, ein Klassiker: Wer macht das beste Tatar in Köln?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 07.10.2016: Drei Lokale, ein Klassiker: Wer macht das beste Tatar in Köln?
45 Min.Folge vom 07.10.2016Ab 6
Der Legende nach verstaute das asiatische Reitervolk der Tataren rohe Fleischstücke unter seinen Sätteln und ritt es vor dem Verzehr mürbe. Jahrhunderte später ist das Tatar auch in Deutschland eine exquisite Spezialität geworden. Andreas C. Studer und seine Jury wollen das beste Tatar Kölns finden. Dafür besuchen sie das Restaurant "heckmanns", lassen sich im italienischen "La Forchetta" verwöhnen und genießen das Essen im Gourmet-Restaurant "Hanse Stube".
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins