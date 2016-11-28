Münchens wildestes Kräftemessen: Wer kocht das beste Wildgericht?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 28.11.2016: Münchens wildestes Kräftemessen: Wer kocht das beste Wildgericht?
44 Min.Folge vom 28.11.2016Ab 6
In München wird es wild! Fernsehkoch Martin Baudrexel geht mit seiner Jury auf die Suche nach dem besten Wildgericht der Stadt. Wie vielseitig Reh, Hirsch & Co. sein können, zeigen das Wirtshaus „Zum Sollner Hirschen“, das „Ristorante Martinelli“ und der Foodtruck von „Vogl Wild“ – im kulinarischen Wettstreit um die Krone des Wildgenusses.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
6
