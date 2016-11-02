Düsseldorfs Pilz-Showdown: Pfifferlinge, Champignons & Co. im Rampenlicht!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 02.11.2016: Düsseldorfs Pilz-Showdown: Pfifferlinge, Champignons & Co. im Rampenlicht!
44 Min.Folge vom 02.11.2016Ab 6
Champions, Pfifferlinge, Austernpilze und mehr: Mike Süsser sucht in Düsseldorf nach dem leckersten Gericht mit Pilzen in der Hauptrolle. Im „Le Bouchon“ werden ihm und seinem Jury-Team französische Köstlichkeiten präsentiert. Das „Hotel & Restaurant Decker“ bietet klassische deutsche Küche, während im „Amano Verde“ kreative, vegetarische Gerichte auf den Teller kommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins