Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 02.11.2016
44 Min.Folge vom 02.11.2016Ab 6

Champions, Pfifferlinge, Austernpilze und mehr: Mike Süsser sucht in Düsseldorf nach dem leckersten Gericht mit Pilzen in der Hauptrolle. Im „Le Bouchon“ werden ihm und seinem Jury-Team französische Köstlichkeiten präsentiert. Das „Hotel & Restaurant Decker“ bietet klassische deutsche Küche, während im „Amano Verde“ kreative, vegetarische Gerichte auf den Teller kommen.

