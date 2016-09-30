Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 30.09.2016: Heute: Couscous
45 Min.Folge vom 30.09.2016Ab 6
Couscous wie aus Tausendundeiner Nacht? Drei Lokale aus Essen treten an, um unseren Experten Studi mit ihren Couscous-Variationen zu überzeugen. Julia möchte mit ihrem Couscous im nostalgischen "Café Augenblick" für langanhaltenden Genuss sorgen. Im "Arabesque" will Chef Kassim mit seinem Team der Jury einen echten Gaumenschmaus schaffen. Senay hofft, dass ihr "Café 1" im Wettstreit um den besten Couscous am Ende die Pole Position einnehmen kann.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
