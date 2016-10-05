Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Curry

Kabel Eins
Folge vom 05.10.2016
Heute: Curry

Heute: CurryJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 05.10.2016: Heute: Curry

45 Min.Folge vom 05.10.2016Ab 6

Curry-Gerichte gibt es mittlerweile in unzähligen Versionen und Abwandlungen. Um die beste Variante in Köln zu finden begeben sich Andreas C. Studer und seine Jury-Kollegen auf eine kulinarische Weltreise. Im "Little India" warten traditionell indische Gerichte, das "Chang Thai" möchte mit thailändischem Curry überzeugen und im "Le Bistrot 99" regieren französische Aromen. Welches Curry-Gericht kann die Jury mit der richtigen Würze und dem besten Geschmack überzeugen?

