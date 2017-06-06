Drei Restaurants, ein Geschmack: Italiens Vielfalt in HannoverJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 06.06.2017: Drei Restaurants, ein Geschmack: Italiens Vielfalt in Hannover
Folge vom 06.06.2017
Kaum eine Küche bietet ähnlich viele kulinarische Varianten und traditionelle Klassiker, wie die allseits beliebte italienische Küche. In Hannover machen sich Mike Süsser und sein Jury-Team nun auf den Weg, das beste italienische Gericht der Stadt zu finden. Beim "Lido di Sorrento" wird hausgemachte Tradition präsentiert, das "Fellini" bietet tolle apulische Küche, während im "Enrico Leone" eine gediegene italienische Komposition auf den Teller kommt. Welcher überzeugt die Jury?
