Pizza XXL – Berlin im Geschmackstest
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 14.06.2017: Pizza XXL – Berlin im Geschmackstest
44 Min.Folge vom 14.06.2017Ab 6
Oh la la, wir suchen eine Pizza! Und zwar die beste in Berlin: Zusammen mit seinen Gourmet-Testern besucht Andreas C. Studer drei Restaurants in der Hauptstadt, um herauszufinden wo man dieses berühmte Gericht am besten genießen kann. Das "Pizza Dorado" in Berlin Schmöckwitz, das Solo Pizza in Berlin Spandau und das "Stranero" in Berlin Wedding versuchen alle unsere Jury von sich zu überzeugen, doch wer kann den goldenen Teller am Ende für sich beanspruchen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
