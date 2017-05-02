Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 02.05.2017

Heute geht es um den Klassiker der italienischen Küche schlechthin - Spaghetti Carbonara! Martin Baudrexel testet mit seiner Jury das römische Gericht in und um Stuttgart. Wie sieht das Originalrezept aus? Welcher Speck und was für ein Käse gehört hinein? Mit oder ohne Sahne? Die drei Restaurants "Primafila", "Ristorante Reichsstadt" und "Marcassolis Bottega Italiana" wollen den goldenen Teller. Doch wer hat am Ende die Nase vorn?

