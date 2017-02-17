Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Wer zaubert das beste Lachsgericht in Hamburg?

Kabel EinsFolge vom 17.02.2017
Wer zaubert das beste Lachsgericht in Hamburg?

Wer zaubert das beste Lachsgericht in Hamburg?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 17.02.2017: Wer zaubert das beste Lachsgericht in Hamburg?

45 Min.Folge vom 17.02.2017Ab 6

Moin moin! Kaum eine Fischart bietet ähnlich viele kulinarische Variationen und Zubereitungsarten, wie der allseits beliebte Lachs. In Hamburg machen sich Mike Süsser und sein Jury-Team nun auf den Weg das beste Lachsgericht der Stadt zu finden. Bei "Fisch Hagenah" wird edle Hamburger Tradition präsentiert, der "Dorfkrug Volksdorf" bietet erstklassige deutsche Küche mit dem gewissen Etwas, während im "La Bruschetta" eine kreative italienische Komposition auf den Teller kommt.

Alle verfügbaren Folgen