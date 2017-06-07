Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heißer Grill, großes Steak – Köln sucht das beste Rumpsteak

Kabel EinsFolge vom 07.06.2017
44 Min.Folge vom 07.06.2017Ab 6

Diese Woche wird scharf angegrillt bei "Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL". Grillmeister Martin Baudrexel und seine Jury-Kollegen Melanie Hauptmanns und Michael Franz sind auf der Suche nach dem besten Rumpsteak in Köln und Umland. Ob das Rumpsteak aus Down Under gegen das uruguayische Aberdeen Angus ankommt oder vielleicht doch das regionale Fleisch die Experten überzeugt, sehen Sie heute.

