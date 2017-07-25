Vegan, kreativ oder klassisch – wer macht Nürnbergs beste Bratwurst?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 25.07.2017: Vegan, kreativ oder klassisch – wer macht Nürnbergs beste Bratwurst?
44 Min.Folge vom 25.07.2017Ab 6
Welches Lokal wartet mit dem besten Kartoffelgericht auf? Wer überzeugt mit dem saftigsten Braten? Und wo schmeckt das Tiramisu am besten? "Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL" sucht echte gastronomische Highlights. Pro Folge treten drei Lokale in der gleichen Stadt mit der gleichen Spezialität zum Wettkampf an. Wer am Ende die Nase vorne hat und sich über den "Goldenen Teller" freuen darf, entscheiden die drei Profi-Köche Martin Baudrexel, Andreas C. Studer und Mike Süsser.
