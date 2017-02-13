Wo findet Studer das beste türkische Gericht in Köln?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 13.02.2017: Wo findet Studer das beste türkische Gericht in Köln?
45 Min.Folge vom 13.02.2017Ab 6
Kräftige Gewürze, frische Kräuter, der Duft von frisch gebackenem Brot - all dies kommt uns in den Sinn beim Gedanken an die türkische Küche. Andreas C. Studer und seine Jury-Kollegen sind heute auf der Suche nach dem besten türkischen Lokal Kölns. Eine authentische "Hirtenpfanne" erwartet uns im orientalischen Lokal "Istanbul", fünf Varianten Fleisch tischt man mit dem Grillteller des "Antep Mangal" auf und im Kultimbiss Kebapland" soll das Adana Sandwich überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins