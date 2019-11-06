Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Martinsklause", Würzburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche in Würzburg startet diesmal direkt mit einer Reise in die Geschichte der Stadt. Gastgeber Ralf Barthelmes (51) begrüßt seine vier Mitstreiter in seinem historischen Gewölbekeller und will mit seiner fränkischen Küche und einem eigens für ihn angefertigten Pfannkuchenrondell überzeugen. Rechte: kabel eins
